Clement, Marianne en Gilberte al 40 jaar lid van toneelvereniging De Sinfra’s: “Chris Van den Durpel was ooit onze regisseur” Yannick De Spiegeleir

22 november 2019

16u46 2 Lokeren In het Cultuurcentrum brengt toneelvereniging De Sinfra’s volgende week haar nieuwste productie ‘De kat in de kelder’ op de planken. Voor drie leden wordt het een bijzonder moment. Clement Van Laere en Marianne Tempels staan al 40 jaar op de toneelscène. Gilberte Stremersch werkt al evenveel jaren mee achter de schermen.

Zowel het echtpaar Clement en Gilberte als Marianne belandden op een blauwe maandag in 1979 bij De Sinfra’s (toen nog de Sinfravrienden). Ze zouden het schip nooit meer verlaten. “De piepjonge Chris Van den Durpel begon zelf als 16-jarige te acteren bij de Sinfra’s in de jaren ’70. Zelf hebben we hem nog meegemaakt als regisseur van een stuk begin de jaren tachtig. Ook Josée Verbeke, de moeder van auteur Tom Lanoye, heeft nog geregisseerd bij ons”, vertellen Clement en Marianne. “En zij zijn lang niet de enigste straffe regisseurs waar we mee hebben samengewerkt.”

Gilberte was altijd het manusje-van-alles bij De Sinfra’s. “Broodjes smeren, programma’s verkopen of bijstaan waar nodig. Tot op vandaag doe ik het met veel plezier”, vertelt de echtgenote van Clement. Marianne is de dochter van Lokers belleman op rust: Etienne Tempels. “Ik heb Toneelacademie gestudeerd en kwam zo terecht bij de Sinfra’s. Ik heb nog samen met mijn vader op scène gestaan.”

Clement herinnert zich zijn beginjaren nog goed. “We speelden ook voorstellingen in De Nieuwe Wandeling: de gevangenis Gent. Een bijzondere ervaring was dat om tussen de gedetineerden te spelen.” Ook hij is niet vies om achter de schermen te helpen bij een productie en vertegenwoordigt de belangen van de Sinfra’s en bij uitbreiding het Lokers amateurtheater al jaren in de Culturele Raad.

De toneelgroep voerde in de jaren ’90 ook een tijdje straattheater op. “Ik herinner mij nog een passage in het Nederlandse Zundert. Fijne tijden waren dat. Onze acts op straat legden ook de basis voor het Lokerse Parktheaterfestival. Samen met huidig Parktheaterfestivalvoorzitter Werner Hillaert en wijlen Patrick Buyssens stond ik mee aan de wieg van het initiatief.”

De komedie van de hand van Pol Anrys wordt vertolkt door de Sinfra’s op donderdag 28 november, vrijdag 29 november en zaterdag 30 november om 20.15 uur en op zondag 1 december om 15 uur in het Cultureel Centrum. Tickets en info via www.sinfras.be.