Claudine De Waele (Open Vld) kroont zich tot Lokers stemmenkampioen Yannick De Spiegeleir

27 mei 2019

16u32 0 Lokeren In tegenstelling tot de algemene tendens in Oost-Vlaanderen boekte Open Vld in Lokeren een verkiezingswinst. Nadat het vijf jaar geleden N-VA en CD&V moest laten voorgaan, kregen de liberalen ditmaal opnieuw het meest aantal stemmen van de Lokeraars.

Het mooie persoonlijke resultaat van schepen Claudine De Waele is daar niet vreemd aan. In totaal behaalde ze vanop de zevende plaats 7.598 voorkeursstemmen, waarvan 2.495 ‘Lokerse’ stemmen: daarmee is ze in de Durmestad de absolute stemmenkampioen. “Ik ben zeer tevreden met mijn resultaat en het feit dat we opnieuw de grootste zijn in Lokeren.” Dat ze ondanks haar mooie resultaat geen zetel in het parlement wist te veroveren, kan De Waele een plaats geven. “Ik wist dat het moeilijk zou worden vanop de zevende plaats, zeker toen bleek dat we in Oost-Vlaanderen van vijf op vier zetels terugvielen. Er komen in de toekomst nog wel kansen”, blijft de Lokerse schepen positief.