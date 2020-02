Christine wandelt 7.000 kilometer in teken van vrede… en zondag kan je in Eksaarde een stukje meewandelen Yannick De Spiegeleir

19 februari 2020

15u56 0 Lokeren Vrede op aarde. Met dit doel is ‘vredespelgrim’ Christine Timmermans op 1 juni 2019 vertrokken op een tocht door Europa die 16 maanden zal duren. Om haar een hart onder de riem te steken, roept Leen Rumes wandelaars op om zondag 23 februari een stukje mee te wandelen. “Zo krijgt haar onderneming meer ruchtbaarheid”, zegt Leen.

Momenteel heeft Christine er al 2.142 kilometer opzitten. Na een winterpauze start het vervolg van de tocht op 1 maart in Zuid-Frankrijk. “Maar voor het zover is, wandelen we een stukje met haar mee”, zegt Leen. “We verzamelen zondag aan de kerk van Eksaarde en wandelen samen de Liniewegel: een wandelroute van 8 kilometer langs de Kruiskapel en de Moervaartmeersen. Deelname is gratis. Iedereen is welkom om mee te stappen op eigen verantwoordelijkheid”, nodigt Leen uit.

Christine is opgetogen met de steun. “Dit geeft mij mentale kracht om deze onderneming verder te zetten.” Ook elders in Vlaanderen volgen er nog vredeswandelingen. “Eind september tellen we al kilometers op die voor vrede zijn gestapt. Zelf stap ik 7.000 kilometer, maar samen geraken we misschien wel aan 70.000 kilometer?”

Na afloop kan wie wenst voor 10 euro genieten van een vegetarische pasta in bistro Den Bascuul, Amand de Vosstraat 9. “Hiervoor vragen we wel om vooraf in te schrijven. Bel of stuur een berichtje naar het nummer 0495/73.04.05”, klinkt het.