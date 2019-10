Chris Marmenout publiceert eerste dichtbundel ‘Het verlangen van de zee’ Yannick De Spiegeleir

24 oktober 2019

14u18 1 Lokeren Chris Marmenout uit Lokeren heeft afgelopen weekend haar eerste dichtbundel ‘Het verlangen van de zee’ voorgesteld in het Biznis Hotel aan de Zelebaan.

Marmenout werd geboren en getogen in Blankenberge maar woont intussen al ettelijke jaren in Lokeren. Ze is germaniste van opleiding en heeft een loopbaan in het onderwijs achter de rug. “Ik publiceerde al heel wat gedichten in tijdschriften, maar dit is mijn eerste dichtbundel”, zegt Marmenout. Vrienden en lezers van haar poëzie motiveerden haar om de stap te zetten. “Het boek is opgedeeld in 7 cycli, slechts één ervan gaat echt over de zee maar ook in de andere is de link met water terug te vinden. Want ook in Lokeren is met de Durme de link naar de zee snel gelegd.”

De dichtbundel kost 19,9 euro en is te koop in de boekhandel.