Chocolatier Ashley opent deuren in Nieuwpoortstraat Yannick De Spiegeleir

20 september 2019

17u31 0 Lokeren Op Oudenbos heeft Ashley D’hauwe recent de deuren geopend van haar chocolaterie. “Bedrijven en families kunnen bij mij terecht voor gepersonaliseerde pralines”, vertelt de kersverse chocolatier.

Ashley (20) ging niet over één nacht ijs om haar eigen chocolaterie te openen. Ze volgde eerst een bakkersopleiding in Gent en specialiseerde zich daarna in de ambacht van chocolade maken. Zo volgde ze een extra opleiding bij Syntra en stelde ze haar kennis over het vak verder op punt dankzij cursussen bij Callebaut Academy en de Belgian Chocolat School.

“Ik heb altijd graag met chocolade gewerkt. Familie en vrienden waren mijn testpubliek om steeds nieuwe dingen te proberen. Ik ben verheugd dat ik van mijn hobby en passie nu mijn beroep kan maken”, vertelt de jonge onderneemster.

Ashley werkt graag op maat van haar klanten. “Dankzij een speciaal programma kan ik pralines personaliseren, zo is het bijvoorbeeld mogelijk om als geboortegeschenk foto’s van je baby te verwerken in de chocolade. Ook bedrijven zijn welkom om hun logo om te zetten in een chocoladen lekkernij.”

Zelf liep Ashley stage bij de Mechelse chocolatier Johan van Sjolaa. In de toekomst hoopt ze haar kennis ook door te geven aan anderen door middel van workshops.

Chocolatier Ashley is open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. Meer info via https://www.chocolatier-ashley.be/.