Cherry Moon dj’s tellen af naar opening evenementenlocatie Radar: “Lokerse Feesten zijn dé reünie van het jaar” Yannick De Spiegeleir

01 augustus 2019

09u58 0 Lokeren Over een maand opent de voormalige discotheek Cherry Moon aan de Gentse Steenweg als de nieuwe evenementenhal Radar. In afwachting van het nieuwe leven in de legendarische danstempel bouwen de dj’s van weleer volgende week opnieuw een feestje van formaat op de Lokerse Feesten. “In deze stad komt ‘The House of House’ eindelijk terug thuis”, zegt Quincy Steveninck.

Na jaren van leegstand wordt deze zomer naarstig gewerkt om het iconische gebouw aan de Gentse Steenweg tijdig klaar te stomen voor de opening van Radar in het eerste weekend van september. Quincy Steveninck, in het verleden ooit de rechterhand van voormalig uitbater Rudy Pincé, komt samen met zijn medevennoot Tijs Vandenbroucke van Nasty Mondays regelmatig poolshoogte nemen. “We blijven trouw aan de originele indeling van het gebouw en kiezen voor een industriële look waarin beton, zwart en hout de boventoon voeren. Ook het sanitair is volledig vernieuwd en we zorgen voor extra geluidsisolatie. We willen van in het begin werk maken van een goede verstandhouding met de buurt. Alle buren zijn ook uitgenodigd voor ons openingsevenement.”

Voor de opening van Radar hebben Quincy en de Cherry Moon Legends eerst nog een andere belangrijke afspraak in de Durmestad: de Lokerse Feesten. Elk jaar opnieuw is de ‘Return to homebase’-avond op het stadsfestival een schot in de roos. “Het is elke keer een waanzinnig feestje van ‘s avonds tot in de vroege uurtjes. Enkele jaren terug zorgden we nog voor een uitverkochte avond op het hoofdpodium. Voor mij zijn de Lokerse Feesten dé reünie van het jaar”, lacht Bjorn Wendelen, alias dj Ghost. De voormalige resident-dj van de Cherry Moon kijkt reikhalzend uit naar de opening van Radar. “Ik had eigenlijk alle hoop opgegeven dat dit ooit nog zou gebeuren, maar kijk intussen zijn beide geplande Cherry Moon-events al uitverkocht. Het is fantastisch.”

De Lokerse Feesten en de eigenaars van Radar zitten op dezelfde golflengte. “Het medewerkersfeestje van de Lokerse Feesten zal hier in oktober plaatsvinden en Lander Merckpoel, programmator van de Red Bull Music Room, staat ons bij als muzikaal adviseur voor de programmatie in onze zaal. De boekingen lopen intussen vlot. In november volgt er een eerste editie van Tom Tom Club in Radar”, weet Vandenbroucke. “Ook met de Gentse concertorganisator Democrazy zijn we in gesprek voor een samenwerking.”

Alle tickets voor de Cherry Moon ‘Return to Homebase’-avond in de Red Bull Music Room op zaterdag 11 augustus zijn de deur uit. Er zijn wel nog tickets voor de Mainstage die ook toegang geven tot de Music Room. Meer info via www.lokersefeesten.be.