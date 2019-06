Chauffeur verstopt zakje cannabis in onderbroek PKM

13 juni 2019

17u43 2 Lokeren De politie van Lokeren heeft een neus voor cannabis. Woensdagavond werden tot tweemaal toe vaststellingen gedaan op basis van een duidelijke cannabisgeur.

Rond 21 controleerde een interventieploeg in een centrumstraat een duo nadat ze in hun omgeving een cannabisgeur had geroken. Dit leidde tot twee arrestaties waarover de politie voorlopig niet verder kan communiceren.

Rond 3 uur was het opnieuw prijs bij een controle van het verkeer dat door de Stationsstraat reed. In de onderbroek van een 20-jarige autobestuurder vonden de agenten een zakje terug, gevuld met cannabis.