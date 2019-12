Chauffeur toont Moldavisch rijbewijs en mag het meteen inleveren Kristof Pieters

04 december 2019

De politie van Lokeren heeft woensdagochtend rond 5 uur een 60-jarige man uit het verkeer gehaald in de Heiendestraat. Hij toonde de agenten een Moldavisch rijbewijs alhoewel hij reeds enkele jaren in België woont. Het rijbewijs werd ingehouden aangezien het niet geldig is in ons land.