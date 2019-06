Chauffeur rijdt paaltjes aanrijdt, maar ‘voelt niks’: geldboete en rijverbod Koen Baten

07 juni 2019

Bart S. is door de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro waarvan 600 euro met uitstel. De bestuurder reed vorig jaar in Lokeren verschillende paaltjes aan en andere elementen op de straat en pleegde daarna vluchtmisdrijf. Hierbij verloor hij ook zijn spiegel, maar de beklaagde had naar eigen zeggen niets gevoeld van het ongeval. “Hij is absoluut niet bewust weggereden", aldus zijn raadsman. “De paal staat er nogal slecht", klonk het. Naast de geldboete die de man kreeg opgelegd moet hij ook nog een rijverbod van 21 dagen ondergaan alvorens hij opnieuw achter het stuur mag plaatsnemen.