Chauffeur probeert weg te rijden met wielklem Kristof Pieters

02 september 2020

17u48 1 Lokeren In Lokeren heeft een bestuurder tevergeefs proberen wegrijden met een auto waarop de politie kort voordien een wielklem had geplaatst. Niet alleen de klem maar ook zijn wagen raakte daarbij beschadigd.

De chauffeur was dinsdag kort na middernacht gecontroleerd door een interventieploeg in de Bleekmeersstraat de. De twintiger blies positief en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen.

Hij was niet de enige die dronken was die nacht. Een beschonken dertiger mocht zijn roes uitslapen in de politiecel.