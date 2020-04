Chauffeur betrapt op sluikstorten én drugsbezit Kristof Pieters

27 april 2020

18u31 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft zaterdagnacht een bestuurder betrapt op sluikstorten én drugsbezit.

Een patrouille controleerde omstreeks 2.30 uur in de Zelestraat de bestuurder van een geparkeerd voertuig. Het vuilnis dat in zijn auto lag, had hij op straat gedumpt. Op aangeven van de politie moest hij alles zelf opkuisen en zijn afval terug meenemen. In de auto troffen de agenten ook een gebruikshoeveelheid cannabis aan.