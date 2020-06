Champetter opent afgelaste kunst- en ambachtenmarkt: “Hopelijk volgend jaar 50ste editie in normale omstandigheden” Yannick De Spiegeleir

01 juni 2020

10u20 3 Lokeren Voor het eerst in een halve eeuw kan de kunst- en ambachtenmarkt op pinkstermaandag niet plaatsvinden. Toch opende de champetter de 49ste editie vanop de pui op het kerkplein van Daknam. “De telling van de edities loopt dus verder zodat hopelijk volgend jaar de 50ste editie wel kan plaatsvinden”, zegt Tom Michiels, voorzitter van de Reynaertkring.

Om een samenscholing te vermijden werd enkel het bestuur van de Reynaertkring en het stadsbestuur op de hoogte gebracht van het gebeuren. “Er is dit jaar geen Meiheer of Meidame verkozen. Een mister of miss corona is als alternatief door onze hoofden gegaan, maar dat idee hebben we toch maar afgevoerd”, sprak champetter Bjorn Haegeman vanop de pui.

Reynaertkring Daknam nam in de afgelopen coronaperiode verschillende initiatieven voor de medewerkers en voor de bevolking van Daknam: er werd een kaartje met bijhorende zaadjes van vergeet-mij-nietjes gestuurd naar alle leden, elke inwoner van Daknam kreeg een flesje trappist Westmalle met een kort tekstje (rijmpje om in de sfeer van de gedichtenwedstrijd te blijven), een bord met een wijsheid (eveneens met poëtische ondertoon) werd geplaatst in Daknam om zorg te dragen voor elkaar, de hazen in centrum Lokeren werden aangekleed met paterspij én mondmasker. De inzendperiode voor dorpsdichter van Daknam is verlengd tot 31 augustus. Tot hiertoe zijn er 15 kandidaten.