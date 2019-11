CD&V Vrouw & Maatschappij voert actie tegen seksueel geweld Yannick De Spiegeleir

12 november 2019

17u59 1 Lokeren In de Lokerse stationsbuurt deelde de Lokerse afdeling van CD&V Vrouw & Maatschappij recent witte lintjes uit tegen seksueel geweld.

“Wie een wit lintje draagt, toont zijn of haar steun aan de gezamenlijke strijd tegen seksueel geweld. Voorbijgangers ontvangen ook een flyer met meer informatie”, zegt Kristien Dierick, voorzitter van Vrouw & Maatschappij Lokeren. “Dit jaar focussen we op de zorgcentra na seksueel geweld. Niet alleen willen we dat meer mensen weten dat deze zorgcentra bestaan, we willen de overheid ook oproepen om voldoende middelen vrij te maken zodat deze centra kunnen uitgebreid worden naar het hele land. Op termijn moet ieder slachtoffer van seksueel geweld terechtkunnen in een zorgcentrum zodat slachtoffers niet langer in de kou blijven staan.”