CD&V reikt Oranje Haas uit aan Reynaertkring Daknam Yannick De Spiegeleir

26 januari 2020

12u03 0 Lokeren CD&V Lokeren zet jaarlijks een vereniging in de kijker die een opmerkelijke bijdrage aan Lokeren levert. Zij doen dit in de vorm van een Oranje Haas. “In 2020 wordt deze uitgereikt aan de Reynaertkring omdat zij Daknam vorig jaar op de kaart hebben gezet met Madocke”, zegt Isabelle Van De Velde, voorzitter van CD&V Lokeren.

De prijs is geen geld maar wel 30 uur vrijwilligerswerk geleverd door CD&V-leden. De vereniging kan de partijleden uitnodigen op één of meerdere evenementen om te helpen of te ondersteunen.

De Reynaertkring is een culturele vereniging met 165 vrijwilligers. In 2019 vierde zij hun 50-jarig bestaan met het luchtspektakel Madocke en werden zij uitgeroepen tot verdienstelijke Lokeraar. Toneeltalent is te vinden binnen jongerengroep Hermelien en Hermelien 16+ en de volwassenen. Jaarlijks organiseren zij de kunst- en ambachtenmarkt, de jaarlijkse meiavond, activiteiten voor leden en inwoners van Daknam zoals voskesdag, kerstdrink, activiteiten met Pasen, Sinterklaas en nog zoveel meer. De Reynaertkring is meer dan een joviale, gezellige groep. “Enthousiasme en inzet zijn algemene kenmerken van deze vereniging en dat leidt tot succesvolle activiteiten”, besluit Petra Laureys, secretaris en communicatieverantwoordelijke van CD&V Lokeren.