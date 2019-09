CD&V Lokeren houdt ‘pompen en smeren’-actie op woensdagmarkt Yannick De Spiegeleir

18 september 2019

17u47 2 Lokeren Op de wekelijkse woensdagmarkt konden bezoekers deze ochtend hun fiets laten oppompen en hun ketting laten smeren door leden van CD&V Lokeren. “Ondertussen luisterden we naar de verwachtingen van de Lokeraar op vlak van fietsbeleid”, zegt Petra Laureys, communicatieverantwoordelijke van CD&V Lokeren.

Met haar actie wil de partij de fileproblematiek onder de aandacht brengen. “We staan met z’n allen te veel in de file, zelfs tot in de dorps- en stadskernen. Dat kost handenvol geld, legt beslag op onze vrije tijd en is een ramp voor onze samenleving. CD&V kiest daarom radicaal voor het alternatief: Koning Fiets. Goedkoop, snel, gezond, klimaatvriendelijk en bevorderend voor het sociaal contact. Geen enkel ander vervoermiddel bundelt al deze voordelen”, klinkt het.

Als kers op de taart overhandigde CD&V-volksvertegenwoordiger Vincent Van Peteghem deze ochtend een charter aan de lokale partijafdeling zodat Lokeren voortaan de titel draagt van ‘Koning Fiets’-gemeente.