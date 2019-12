Cd’s en dvd’s in bib ontlenen gratis vanaf 2020 Yannick De Spiegeleir

17 december 2019

16u22 7 Lokeren Gebruikers van de Lokerse bibliotheek hoeven vanaf 2020 niet langer te betalen voor het ontlenen van cd’s en dvd’s. De gemeenteraad keurde het voorstel van de bibliotheek goed om de leengelden af te schaffen.

Boeken ontlenen bij de bibliotheek is gratis, maar het leengeld voor cd’s was tot nu toe 0,25 euro per cd-doos. Het leengeld voor dvd’s, cd-roms en taalcursussen bedroeg tot nu toe 1,25 euro. Naar aanleiding van de overstap op het eengemaakt bibliotheeksysteem heeft de Lokerse stedelijke bibliotheek voorgesteld om het uitlenen van audiovisuele materialen gratis te maken. “Op die manier willen we de collectie van de bibliotheek zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk maken voor alle Lokeraars”, zegt hoofdbibliothecaris Emmie Segers. De gemeenteraad zette het licht op groen voor het aangepaste gebruikersreglement dat in voege treedt vanaf 1 januari 2020.