CC opent nieuw seizoen met culturele parels Yannick De Spiegeleir

16 september 2020

16u39 0 Lokeren Na een sluiting door de coronacrisis vliegt het Cultuurcentrum Lokeren uit de startblokken voor een nieuw seizoen met tal van topfilms en -voorstellingen.

Het nieuwe seizoen start alvast met twee filmparels: donderdag 17 september kan je het visuele meesterwerk ‘1917’ op het scherm zien schitteren. Een oorlogsepos waarbij twee soldaten een onmogelijke missie worden toegewezen. Op zondag 20 september is de hele familie welkom voor de live-actionversie van ‘Pinocchio’. In dit sprookje wekt Italiaans topacteur Roberto Benigni, bekend van de ‘La vitta è bella’, het bekende houten mannetje tot leven.

Het weekend erop (24-27 september) draait het CCL op volle toeren. Met 4 unieke voorstellingen op rij wordt het culturele seizoen pas echt van start getrapt. Donderdag 24 september wordt de film ‘Little Women’ gespeeld. Een adaptatie van het gelijknamige boek met de rijzende Hollywoodsterren Timothée Chalamet en Saoirse Ronan.

Op vrijdag 25 september staat het jong geweld van fABULEUS op de planken met ‘Zero for Conduct’. Theatermaker Haider Al Timimi confronteert 10 jongeren met vragen over hun wereldbeeld. Durven ze nog dromen? Welke hoop en angsten koesteren ze voor hun oudere zelf? En welke rol speelt ons onderwijssysteem daarin? De jongeren trekken van leer tegen een schoolsysteem dat vastgeroest is en angst inprent en eisen het recht om hun passie te mogen volgen.

Directeur van het Cultuurcentrum An Verstraeten is verheugd dat Zero for Conduct speelt in Lokeren. “Haider Al Timimi is een vernieuwende en verrijkende stem binnen de theaterwereld. Iemand om in het oog te houden.”

Kleurrijke synths

Zaterdag 26 september geeft de Nederlandse Gentenaar FULCO dan weer het beste van zichzelf. Zijn Nederlandstalige teksten worden verrijkt met kleurrijke synths en drums. Zijn cover van Bram Vermeulen ‘Politiek’ hoor je nu vaak voorbij komen op Studio Brussel en Radio 1.

Het weekend wordt afgesloten op zondag met de uitverkochte voorstelling ‘Locke’ van Compagnie Cecilia.

“Alle voorstellingen worden in de meest veilige omstandigheden opgevoerd en volgens de richtlijnen van de overheid. Zo wordt er gevraagd om een mondmasker te dragen tijdens de voorstelling. Ook wordt er voldoende plaats gevrijwaard tussen de verschillende bubbels. Om alles vlot te laten verlopen, begeleiden de medewerkers van het Cultuurcentrum de bezoekers naar hun plaatsen. Kortom, we doen er alles aan om de bezoeker een ontspannen en onvergetelijke tijd te bezorgen”, besluit Verstraeten.