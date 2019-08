Cast repeteert voor première massaspektakel Madocke Yannick De Spiegeleir

15 augustus 2019

10u14 1 Lokeren De première van het massaspektakel ‘Madocke’ op vrijdag 30 augustus nadert met rasse schreden. De ticketverkoop loopt als een trein: alle tickets voor zaterdag 31 augustus zijn intussen uitverkocht.

Voor de andere speeldagen: vrijdag 30 augustus en vrijdag 6 tot en met zondag 8 september zijn er nog een beperkt aantal tickets beschikbaar. De cast en crew van Madocke stoomt zich intussen klaar voor de première voor het openluchttheater in het teken van 50 jaar Reynaertkring. Op de speellocatie aan de Middendam ter hoogte van de Oevers van de Durme wordt er deze week al duchtig gerepeteerd. De regie van het stuk is in handen van Stijn De Wolf. Meer info op www.madocke.be.