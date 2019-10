Carsten (7) debuteert als auteur met boekje ‘Het huis is kapot’: “Opbrengst schenk ik aan natuurvereniging” Yannick De Spiegeleir

28 oktober 2019

16u46 1 Lokeren Je bent nooit te jong om je talenten te gebruiken. Met die gedachte in het achterhoofd publiceert Carsten Nimmegeers (7) uit Lokeren zijn eerste kinderboek ‘Het huis is kapot’. “Door de vlotte verkoop zijn we intussen al toe aan een tweede druk”, zegt zijn fiere mama Ellen Witgeers.

Verhalen schrijven en tekeningen maken: als kleuter was Carsten er al mateloos door gefascineerd. “Hij vroeg me om tekstjes te typen bij zijn tekeningen zodat hij er een verhaal van kon maken”, vertelt Ellen. Vorig schooljaar maakte de jongen de overstap naar het eerste leerjaar waar hij leerde lezen en schrijven.

Het was meteen de aanzet om zijn eerste kinderboek te schrijven en te tekenen. ‘Het huis is kapot’ was geboren. In het boekje laat de jongen zijn fantasie de vrije loop. Met zijn zeven levensjaren moet Carsten zowat de jongste jeugdauteur zijn van Lokeren en omstreken. “Als het ijzer heet is, moet je het smeden”, lachen moeder en zoon.

In de familie

De appel valt niet ver van de boom, want creativiteit zit bij Carsten in de familie. Zijn grootvaders langs vader- én moederskant zijn allebei kunstschilder. “Thuis vinden we het ook belangrijk dat onze kinderen niet constant naar de computer of een gsm zitten te turen. Dat Carsten zijn talenten gebruikt om iets op papier te zetten, kunnen we dan ook alleen maar toejuichen.”

Het talent van Carsten werd ook opgemerkt door jeugdauteur Raf Missorten: een vriend van Carstens ouders die het boekje oppikte tijdens de voorstelling van zijn eigen nieuwe boek ‘Blije Rozie, Droeve Rozie. Gecharmeerd door Carstens creativiteit besloot Missorten een gezamenlijke signeersessie te houden met zijn collega-auteur. De eerste druk met enkele tientallen exemplaren van ‘Het huis is kapot’ is intussen helemaal de deur uit. “We zijn dus al aan de tweede druk toe”, lacht Ellen.

Goed doel

De centjes van de verkoop houdt Carsten niet voor zichzelf. Hij ging op zoek naar een goed doel. “We hebben gekozen om natuurvereniging vzw Durme te steunen, want zij zetten zich in voor de natuur in onze stad waar we vaak met mama en papa gaan wandelen”, vertelt de jonge auteur.

Wie zelf een exemplaar wil kopen van ‘Het huis is kapot’ kan mailen naar ellenwitgeers@gmail.com. Een exemplaar kost 10 euro.