Carnavalsstoet gaat verloopig gewoon door: “Maar we blijven de weersvoorspellingen opvolgen” Yannick De Spiegeleir

19 februari 2020

14u16 5 Lokeren Om alle misverstanden de kop in te drukken, benadrukt carnavalsorganisatie Orde van de Raepe dat de carnavalsstoet van komende zondag tot nader order zal plaatsvinden. “Mogelijk nemen we extra maatregelen tegen de stevige wind. We blijven alert”, zegt Jorgen De Grande, secretaris van de Orde van de Raepe.

Na de doortocht van Ciara en Dennis mogen we straks het bezoek verwachten van Ellen. Al blijkt deze storm volgens de laatste voorspellingen maar het kleine zusje te zijn van haar voorgangers.

“De laatste weermodellen zeggen ons dat de storm Ellen niet hard tekeer zal gaan in onze provincie zoals we meemaakten met Ciara en Dennis: het wordt wel zwaarbewolkt met lichte buien en een stevige wind, met rukwinden tot 60 kilometer per uur, uit het zuidwesten. De verklede Lokeraars zullen zondagnamiddag overdag geen dikke wintertrui moeten voorzien onder hun carnavalspak, het wordt zacht tot 14 graden, ‘s avonds koelt het wel af tot 7 à 8 graden”, klinkt het op de Facebookpagina van het Lokers weerstation.

In samenspraak met de veiligheids- en stadsdiensten volgt de Orde van de Raepe de weersvoorspellingen nauw op. “Zoals de kaarten er nu voor liggen, gaat alles gewoon door zoals gepland. We nemen mogelijk wel enkele maatregelen, welke dat juist zijn moeten we nog bespreken. Zo voorzien we vooraan in de reclamestoet ook al een wagen zodat we indien nodig snel kunnen bijsturen.”