Carnavalsstoet gaat door, maar vertrekt later Yannick De Spiegeleir

23 februari 2020

11u49 11 Lokeren De Lokerse carnavalsstoet wordt niet afgelast, maar zal wel pas om 16 uur vertrekken. Dat laat de stad en carnavalsorganisatie Orde van de Raepe weten na overleg met de veiligheidsdiensten. Er worden ook bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen.

“Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden. In 49 jaar hebben we dit nog nooit meegemaakt. We zijn opgelucht dat de stoet alsnog kan doorgaan. Elke groep werkt bijna een volledig jaar aan de voorbereiding van hun wagen en act”, zegt Jorgen De Grande, secretaris van de Orde van de Raepe. “De 4 groepen die van buiten Lokeren moeten komen, hebben we gisteren wel afgebeld uit voorzorg.”

Er ging deze morgen een veiligheidsoverleg door op het politiekantoor van de stad Lokeren. De veiligheidsdiensten, de organisatoren van de Orde van de Raepe, schepen van Feestelijkheden Claudine De Waele en burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) evalueerden de veiligheidssituatie naar aanleiding van storm Ellen die over het land trekt.

“De organisatie was vanzelfsprekend mee uitgenodigd omdat Lokeren hen een warm hart toedraagt en zij deel uitmaken van het sociaal weefsel in onze stad”, aldus de burgemeester en schepen.

Er werd in onderling akkoord beslist om de stoet te laten doorgaan, zij het met een aantal bijkomende voorwaarden. Zo zal de stoet pas starten om 16 uur, een halfuur later dan voorzien. Op de praalwagens zullen geen mensen staan en de stoet zal sneller verlopen. Enkel op de Markt zullen de carnavalisten dansjes uitvoeren. Burgemeester Anthuenis had overleg met de collega-burgemeesters . Ook in Aalst, Dendermonde (Baasrode) en Hamme zal de stoet doorgaan met vergelijkbare maatregelen.