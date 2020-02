Carnavalisten trotseren regen en wind Yannick De Spiegeleir

23 februari 2020

18u28 0 Lokeren De Lokerse carnavalisten laten zich niet kisten door weerbarstige natuurelementen. Wind noch regen kon zondag verhinderen dat de 49ste carnavalsstoet door de straten van Lokeren trok.

“We zijn de stads- en veiligheidsdiensten enorm dankbaar voor het constructieve overleg”, zegt secretaris Jorgen De Grande. Even werd er zondagochtend aan gedacht om de stoet uit te stellen, maar na overleg besliste de Orde van de Raepe in samenspraak met de stad en ordediensten om toch uit te rijden.

De toeschouwers langs de kant moest wel even geduld oefenen, want de stoet vertrok een uurtje later dan voorzien. “We zijn verkleed als varkens. Wij kunnen dus wel tegen een stormpje”, lacht Bjorn Van de Voorde, voorzitter van carnavalsgroep ’t Steek zu nou nie. Ook bij The Fancy Sisters kunnen ze om met de aparte omstandigheden. “Er zijn ook voorbeelden verbonden aan de avondstoet. Onze praalwagen en act telt heel wat lichtjes. Die komen mooier uit in het donker”, zegt Lorenzo Van der Stiggel.