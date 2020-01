Carnavalisten stellen prins Frankie I aan Yannick De Spiegeleir

19 januari 2020

09u17 0 Lokeren In de fuifzaal van het sport- en jeugdcomplex werd Frankie Van Kerckhove van carnavalsgroep ’t Steekt Zu Nau Nie zaterdagavond aangesteld als de nieuwe Lokerse Prins Carnaval.

Prins Frankie I volgt Prinses Lolita op die na een jaar afscheid nam van haar titel. De show van de nieuwbakken Prins was een groot succes. “Er zijn vanavond (zaterdag, red.) 215 aanwezigen. Dat is de beste opkomst sinds jaren. Het bewijst dat Frankie een sterke kandidaat is én dat carnaval in Lokeren springlevend is”, zegt Jorgen De Grande van de Orde Van de Raepe. “In onze stoet loopt er bovendien dit jaar nog een extra groep mee uit Wetteren.”