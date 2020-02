Carnavalisten nemen afscheid met popverbranding Yannick De Spiegeleir

24 februari 2020

21u21 3 Lokeren Met de popverbranding van Prins Frankie I is maandagavond een punt gezet achter het Lokerse carnavalsweekend.

Net als zondag voor de stoet stond er opnieuw een felle wind toen de carnavalisten met hun fakkels van café ’t Pompierken richting de Markt trokken. De Lokerse brandweermannen hielden een oogje in het zeil zodat alles veilig kon verlopen. Prins Frankie I stak een pop in de vormen van een varken in brand: een verwijzing naar de act van zijn carnavalsgroep ’t Steek Zu Nau Nie. “Met spijt in het hart. Ik wil alle carnavalisten bedanken voor alles. Alaaf Alaaf!”, sprak de fiere prins zijn medecarnavalisten toe.