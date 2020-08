Cannabis en lachgas in beslag genomen bij controle van auto Kristof Pieters

24 augustus 2020

19u14 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft zaterdag twee flessen lachgas en een gebruikshoeveelheid cannabis in beslag genomen bij een controle van een auto.

De nachtploeg hield het voertuig tegen in de Strijkerstraat in Lokeren. In de auto zaten drie inzittenden. Twee van waren in het bezit van een gebruikshoeveelheid cannabis. De bestuurder was ook in het bezit van twee flessen lachgas. De nodige processen-verbaal werden opgesteld. Drugs en flessen in beslag genomen.