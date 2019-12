Cambio stelt elektrische deelauto ter beschikking in Pastorijstraat Yannick De Spiegeleir

10u49 5 Lokeren Sinds kort kunnen Lokerse gebruikers van Cambio gebruikmaken van een elektrische deelauto. De vierde deelauto van Cambio heeft een vaste standplaats aan het Sloeberpaleis in de Pastorijstraat.

Solidariteit voor het Gezin gebruikt deze elektrische deelauto voor haar personeel. Via het deelsysteem van Cambio stelt deze organisatie de elektrische auto ter beschikking aan Cambio-leden na de kantooruren en in het weekend.

Eén van de eerste particuliere gebruikers is Benjamin Jacobs, zelf al lang lid van Cambio. “Ons gezin heeft maar één auto en gebruikt vaak het openbaar vervoer. Een abonnement via Cambio biedt ons de mogelijkheid om vlot een tweede auto ter beschikking te hebben wanneer we er eentje nodig hebben dicht bij ons of bij aankomst in een ander Belgisch NMBS-station. Eigenlijk hebben we voldoende met een elektrische auto voor het overgrote deel van onze verplaatsingen, maar de aankoop ervan vergt een serieuze investering. Een deelsysteem biedt het voordeel dat we enkel een auto betalen als we hem nodig hebben zoals vandaag.”

De elektrische wagen is de vierde deelauto van Cambio in Lokeren. De andere drie vind je aan het station en in de Knokkestraat.

Cambio trekt de kaart van het elektrisch rijden. Bij vernieuwing en uitbreiding bekijkt Cambio of elektrische auto’s zoals Renault Zoë of Nissan Leaf een goed alternatief is voor hun klanten.

Meer info: http://www.e-cambio.be.