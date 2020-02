Callebaut geeft startschot voor bouw grootste chocolademagazijn ter wereld: “Lokeraars betrekken bij vorderingen” Yannick De Spiegeleir

05 februari 2020

17u21 2 Lokeren Aan de Nieuwestraat in de toekomstige industriezone E17/4 in Lokeren is woensdagnamiddag de eerste symbolische spadesteek in de grond gegaan voor de bouw van het ‘Global Distribution Center’ van Barry Callebaut. Met 60.000 vierkante meter het grootste chocolade magazijn ter wereld.

Afgelopen zomer kondigden ontwikkelaar WDP, Stad Lokeren en Barry Callebaut de komst van het magazijn aan. Goed voor een investering van 100 miljoen euro. Callebaut wil in Lokeren haar wereldwijde logistieke activiteiten centraliseren en verankeren.

Om de vorderingen rond de werken te kunnen volgen is er werk gemaakt van een speciale campagne onder de noemer ‘Grootste chocolade magazijn ter wereld’. Naast een billboard gemaakt van containers langs de E17 werd ook de projectwebsite www.chocolade-magazijn.be gelanceerd. “Op die manier willen we volledige transparantie geven rond de realisatie en de Lokeraars betrekken bij de vorderingen”, klinkt het.

Overkoepelend bedrijfsplan

Buurtcomité Leefbaar Everslaar ziet kansen voor het stadsbestuur om naast de economie ook de leefbaarheid te verankeren in de woonkernen rondom de industriezone. Ze verwijzen onder meer het sluipverkeer én de fileproblemen die de afgelopen weken ontstonden na het afsluiten van de Nieuwe Straat.

“Callebaut engageert zich in zijn bedrijfsvervoersplan om enkel de ontsluiting langs de N47 te gebruiken (en niet via de woonkernen, red.). We hopen dat dit voorbeeld de stad inspireert om naast een wijkcirculatie ook een overkoepelen bedrijfsvervoersplan te maken voor de industrie die gevestigd is in E17/3 en E17/4. Een nieuwe ontsluiting aan de Bredenhoek die de leefbaarheid van de woonkernen van Heiende, Zele Heikant en Overmere onder druk zet kan zo vermeden worden”, zeggen An Dietvorst en Reinoud D’Haese van Leefbaar Everslaar.

Burgemeester Filip Anthuenis en schepen van Industriële Ontwikkeling Stefan Walgraeve (beiden Open Vld) verwijzen naar het extern studiebureau dat aangesteld werd om een globaal circulatieplan op te stellen onder meer op basis van tellingen die de afgelopen weken plaatsvonden. “Momenteel ontbreekt een westelijke ontsluiting voor de industriezone, maar door het openstellen van de Spieveldstraat tijdens de spitsuren is aan het fileprobleem tegemoet gekomen.”

(lees verder onder de foto)

Busverbinding met industriezone

Schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) zegt dat de stad in overleg is met de bedrijven uit industriezone E17/3 om te bekijken welke maatregelen er mogelijk zijn op vlak van bedrijfsvervoer om de mobiliteit in en rond de industriezone te verbeteren. “Bovendien ligt er ook een voorstel van De Lijn op tafel voor een busverbinding met de industriezone. Ook dit kan interessant zijn voor woon-werkverkeer. Reizigersorganisatie TreinTramBus bestudeert het voorstel momenteel op onze vraag”, aldus de schepen.