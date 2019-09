Cafébezoeker neemt sleutels af van dronken stamgast Kristof Pieters

16 september 2019

17u49 0 Lokeren Een cafébezoeker heeft vrijdag zijn burgerzin getoond door de autosleutels af te nemen van een andere klant die te diep in het glas had gekeken.

De man belde rond 16.30 uur de politie van Lokeren met de melding dat hij de autosleutels had afgenomen van een andere stamgast omdat die in dronken toestand wou vertrekken met zijn auto. De 69-jarige man was goed dronken, woonde alleen en hij betekende een gevaar voor zichzelf. Hij werd om die reden bestuurlijk aangehouden. De andere cafébezoeker kreeg een pluim van de politie voor zijn burgerzin.