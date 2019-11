Café Bonaparte ontvangt professor Braeckman voor lezing over Lou Reed Yannick De Spiegeleir

27 november 2019

In café Bonaparte in de Schoolstraat kan je op donderdag 5 december vanaf 21 uur een lezing bijwonen van professor-filosoof Johan Braeckman over muzikaal fenomeen Lou Reed. De lezing is gratis toegankelijk.

Lou Reed (1942-2013) was dichter, gitarist, componist en fotograaf. Hij was mede-oprichter van The Velvet Underground, een rockgroep die een bijzonder grote invloed uitoefende op de verdere geschiedenis van de rockmuziek.

De onderwerpen die Lou Reed behandelt zijn vaak hard, pijnlijk en confronterend. Toch worden ze ook poëtisch en soms romantisch weergegeven.

Lou Reed past zodoende in de traditie van schrijvers, dichters en filosofen zoals S.Kierkegaard, Edgar A. Poe en William S. Burroughs, die in hun werk op indringende wijze de betekenis van het menselijk bestaan verkennen.

Voldoende stof dus voor een boeiende lezing door filosoof Johan Braeckman.