Buurtcomités Lokeren-Zuid organiseren informatieve wandel- en fietstocht op zondag 11 oktober Yannick De Spiegeleir

06 oktober 2020

17u39 0 Lokeren Bezorgd over de toekomst van hun leefomgeving door de komst van nieuwe industriezone E17/4 organiseren de buurtcomités van Lokeren-Zuid aanstaande zondag een informatieve wandel- en fietstocht. “We zijn vragende partij voor een doordacht en leefbaar verkeersplan zodat onze woonkernen niet verder verzieken door de toenemende verkeersstromen”, klinkt het.

Op maandag 5 oktober kregen de buurtcomités een zicht op wat de stad met die voorstellen wil aanvangen, gebundeld in een actieplan. Het bevat een haalbaarheidsstudie van AWV over de N47 tussen Dijkstraat en H.Hartlaan, verbeteringen van de verkeersinfrastructuur, van de fietsveiligheid en van de leefbaarheid. “Maar het is een actieplan in de kinderschoenen’. Dat zijn de woorden van de stad zelf”, zegt Jacques Braem namens de buurtcomités.

Concreter gaat het over invoeren van uitgebreidere zones 30, invoeren van fietsstraten en fietszones, heraanleg straten, creëren van doorsteken, quick wins (zoals knipperlicht plaatsen aan kruispunt fietssnelweg x Brandstraat, markeringen van middellijn straat in gevaarlijke bochten, …), en sensibiliseren in het kader van Velokeren.

Braem merkt op dat er alvast goede intenties bij de stad zijn, maar dat veel van de acties nog in de ‘denkfase’ zijn. Alle buurtcomités blijven wijzen op het fundamenteel probleem van het sluipverkeer dat van/naar de industrieterreinen sijpelt.

Negen infopunten

“Om alle buurtbewoners te informeren organiseren we zondag tussen 13.30 en 16.30 uur een wandel- en fietstocht doorheen Lokeren-Zuid.” Er zijn vier startpunten (Bakkershofken, kruispunt Everslaarbos x Bokslaarstraat, Spoele-parking en Everslaarstraat 109 Fioriplants) waar ieder in zijn eigen bubbel zich kan laten inschrijven en kan starten vanaf 13.30 uur. Er zijn in totaal negen infopunten waar de informanten van de buurtcomités de laatste informatie over de verkeersknelpunten doorgeven, maar ook de voorstellen en de vragen die leven. Op twee plaatsen op het parcours kan iets gedronken of gegeten worden – volgens de coronavoorschriften.