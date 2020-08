Buurtcomité N47-E17 ontgoocheld in eerste aanzet tot nieuw circulatieplan Lokeren-Zuid: “Sluipverkeer vermijden, niét reorganiseren” Yannick De Spiegeleir

25 augustus 2020

15u58 4 Lokeren Buurtcomité N47-E17 reageert met gemengde gevoelens op de conclusies en voorstellen van het onderzoek dat het studiebureau Vectris in opdracht van Stad Lokeren uitvoerde in functie van de ontwikkeling van een buurtcirculatieplan. “Er moet een strikte scheiding komen tussen het verkeer in de woonstraten en dat in de bedrijventerreinen. Dat is en blijft onze voornaamste eis”, stelt het buurtcomité.

Het verkeer in en rond de Lokerse industriezones langs de E17 is al jaren een zorgenkind. Voor de start van het toekomstige industriepark E17/4 nabij de Everslaarwijk werd een nieuwe toegangsweg en bijhorende lichtengeregeld kruispunt aangelegd.

Het sluipverkeer in de omliggende woonstraten blijft echter een doorn in het oog van de bewoners die zich verenigden in het buurtcomité N47-E17. Nog voor de nieuwe industriezone operationeel is, besliste de stad als flankerende maatregel om studiebureau Vectris aan te stellen om een wijkcirculatieplan op te maken. Geen overbodige luxe gezien de nieuwe industriezone nog nieuw verkeer zal genereren. Zo bouwt Barry Callebaut er momenteel het grootste chocoladedistributiecentrum ter wereld: goed voor 200 extra vrachtwagens per dag.

Quick wins

Een eerste voorstel met aanbevelingen van het studiebureau werd deze zomer door Vectris voorgesteld. Het buurtcomité merkt een aantal positieve zaken. “We loven de acties en voornemens van het stadsbestuur om met de betrokken buurtcomités in overleg te gaan. Tevredenheid is er ook over het feit dat er werd rekening gehoudenmet de resultaten van de Buurtbevraging Lokeren-Zuid die de buurtcomités in 2018 zélf organiseerden. Ook heel wat voorstellen tot ‘quick wins’, betere signalisatie, punctuele ingrepen en aanpassingen in de omgeving van Spoele en Basisschool Bengel worden als belangrijke stappen voorwaarts gezien”, stelt Christophe Pyra namens het buurtcomité.

Sluipverkeer

Toch heerst vooral ontgoocheling over het wijkcirculatieplan zelf. “Geen enkele van de drie voorgestelde scenario’s stemt overeen met de eerdere beloftes”, aldus Pyra. “Daar waar altijd werd beloofd dat (op een doorsteek voor plaatselijk verkeer in de Dieptestraat na) het verkeer in de woonstraten en het verkeer in de bedrijventerreinen E17/2-3-4 volledig zouden gescheiden worden, is dit oorspronkelijke scenario niet eens onderzocht. In plaats van sluipverkeer te vermijden, stelt Vectris voor om het sluipverkeer ‘eerlijk te verdelen’ over de verschillende woonstraten. Wat in het ene voorstel dat de voorkeur van Vectris en Stad Lokeren wegdraagt, impliceert dat de als erg onveilig en druk ervaren Oosteindestraat, Sint-Elooistraat en Everslaarstraat tijdens de spits nóg ruim 120 voertuigen per uur extra moeten slikken. Daar waar ouders hun kinderen nu al niet met de fiets naar school durven sturen. Onze eisen zijn nochtans al jaren kristalhelder: wij vragen om het sluipverkeer onmogelijk te maken. Niét om het sluipverkeer zélf te gaan (re)organiseren.”

Jaak Braem stelt zich ernstig vragen bij de gebruikte cijfers en methodologie: “Vectris betrekt niet eenshet verkeer op de N47, Hillarestraat en Heiendestraat in haar onderzoek. Hoe kan je dan betrouwbare simulaties maken?”

Fietsverkeer en busverbinding

Schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) reageert namens de stad. “Het huiswerk is voor alle duidelijkheid nog niet klaar. Al klopt het wel dat het studiebureau in haar aanbevelingen opneemt om ontsluitingen te voorzien via de Wolfsakker, maar ook via de Dieptestraat, een toekomstige ontsluiting via de Bredenhoekstraat en de Heikantstraat. De Wolfsakker blijft de belangrijkste toegang, maar als we bepaalde straten afsluiten, vergroot dit de impact op andere straten. Bovendien willen we inzetten op meer fietsverkeer van en naar de industriezone en in het nieuwe vervoersplan voor de regio, dat in opmaak is, wordt werk gemaakt van een busverbinding tussen Lokeren en Zele. Al is het traject daarvan nog niet vastgelegd”, aldus de schepen.