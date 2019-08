Buurtbewoners rijden nieuwe tunnel onder spoorlijn feestelijk in Kristof Pieters

19 augustus 2019

17u00 2 Lokeren Zo’n honderdtal buurtbewoners uit de omgeving van de Uitbreidingslaan in Lokeren hebben maandagmiddag een nieuwe tunnel voor auto’s, fietsers en voetgangers feestelijk ingereden. De tunnel vervangt een gevaarlijke spoorwegovergang waar zes jaar geleden nog een dodelijk ongeval plaatsvond.

Samen met de stad Lokeren investeerde Infrabel in totaal 4,5 miljoen euro in de aanleg van de 200 meter lange tunnel. Die heeft een dubbele rijstrook voor auto’s en een fietspad van 3,5 meter breed. Het fietspad werd op een hoger niveau aangelegd zodat de hellingsgraad beperkt is gebleven.

Schepen van Infrastructuur Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) is tevreden met het resultaat. “Deze nieuwe infrastructuur zal de leefbaarheid van de buurt en vooral de verkeersveiligheid ten goede komen. Normaal gezien was de aanleg nog niet voor meteen maar na het tragisch ongeval enkele jaren geleden is het dossier met prioriteit naar voor geschoven. Het is ook een mooi kunstwerk geworden met wandelen van damplanken. De betonblokken ter hoogte van de afgesloten overweg zijn verfraaid door een dertigtal leerlingen van de stedelijke academie met schilderijen van drie bekende kunstenaarsduo’s.”

Jochen Bultinck, CEO van Tuc Rail, is eveneens blij dat er opnieuw een overweg minder is. “We zitten hier met één van de drukste spoorlijnen van het land en elke overweg is er eigenlijk één te veel”, legt hij uit. “Vergelijk het met een autosnelweg waarop verkeerslichten staan. Momenteel zijn er tussen Gent en Antwerpen nog 29 overwegen maar voor 12 daarvan zijn er vergevorderde plannen om die af te schaffen. In 2020 starten we in Lokeren met de overweg in de Nieuwe Stationsstraat. Op langere termijn zullen ze allemaal verdwijnen over het hele traject.”