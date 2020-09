Buurtbewoners protesteren tegen verkavelingsplannen in Naastveldstraat: “Groene long en privacy wijken voor 17 woningen” Yannick De Spiegeleir

11 september 2020

17u18 2 Lokeren De verkavelingsplannen van een projectontwikkelaar in een binnengebied tussen de Naastveldstraat en Maanstraat stoten op fiks protest in de buurt. “De bouwplannen hebben een grote impact op de privacy en rust van de omwonenden en de verkeersveiligheid voor de ruimere buurt”, klinkt het.

De bewoners benadrukken dat ze niet tegen bouw- of woonprojecten zijn. “Maar wij kunnen ons niet verzoenen met de voorliggende plannen”, zeggen Romain Cools en Karin Poppe namens de buurt die meer dan 200 bezwaarschriften indiende. Volgens de buren werden drie eerdere aanvragen verworpen door de stad. “We begrijpen dan ook niet waarom de stad deze aanvraag nu plots wel goedkeurt. Bij de verwerping van vorige aanvragen telkens aangehaald dat er meer dan één ontsluiting moest zijn. Toch wordt ook nu slechts één in- en uitweg voorzien via de Naastveldstraat en dan nog wel in een gevaarlijke bocht”, zeggen Cools en Poppe. Al wordt door de stad wel verwezen naar de heraanleg van de Naastveldstraat. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat die er komt in functie van de nieuwe verkaveling van de projectontwikkelaar. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Volgens de buren komt hun privacy in het gedrang. “4 van de 17 geplande woningen zullen inkijk hebben in mijn woning”, zegt Cools. “Pal achter mijn tuin komt een speelzone voor kinderen. Die kan ook perfect elders ingepland worden. De ruimtelijke planning van de verkaveling trekt op niks”, vult Poppe aan. Ook de impact op de verkeersveiligheid wordt aangekaart. “Door tal van ingrepen, zoals het afsluiten van het kruispunt met de N47 ter hoogte van de Sterrestraat, de inplanting van een sportcomplex en supermarkt in de Lokerhoutstraat en het omvormen van de Hoveniersstraat en de Lokerhoutstraat naar een éénrichtingsstraat vormt de as Sint-Jozefstraat en Naastveldstraat steeds meer een alternatief voor de ring. Met andere woorden de Naastveldstraat en de omliggende straten zijn een sluipweg geworden om het fileprobleem op de N47 te vermijden. Ook deze nieuwe wijk zal weer extra verkeer genereren.”

Inspraakmoment

De buren betreuren dat er geen officieel inspraakmoment werd voorzien. “Er is nauwelijks gecommuniceerd over de plannen en we hadden onze bezorgdheden liever ten berde gebracht op een informatievergadering. Nu kunnen we ons enkel beroepen op het indienen van een bezwaarschrift. Een dialoog met de ontwikkelaar ontbreekt.”

De bewoners ijveren tot slot voor het behoud van het bos en waardevolle bomen op de bouwpercelen. Bovendien vrezen ze voor een toename van de parkeerdruk in hun straat. “Er wordt geargumenteerd dat per woongelegenheid anderhalve parkeerplaats wordt voorzien. Veel gezinnen beschikken vandaag over minstens twee auto’s : waar gaan ze die halve auto neerpoten?”, klinkt het.

Schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V) reageert namens de stad. “Voor alle duidelijkheid: niet de stad verkavelt, maar wel private partijen die een bouwaanvraag indienen. De rol van de stad is om die te toetsen aan de wettelijke voorwaarden. In dit geval is de grond gelegen in woongebied en kan er dus gebouwd worden”, zegt de schepen.

Hij spreekt tegen dat er geen rekening wordt gehouden met de bezwaarschriften. “We komen wel degelijk tegemoet aan de verzuchtingen in de bezwaarschriften, waarvan er een heel aantal soortgelijk zijn. Zo zijn er maar 17 woningen ingepland in plaats van de oorspronkelijke plannen om 24 kavels te voorzien. Er is meer ruimte voor groen en de terrassen moeten kleiner zijn om de privacy van de buren te vrijwaren. Tegelijk zal ook door de heraanleg en herinrichting van de Naastveldstraat de ontsluiting op punt staan.”