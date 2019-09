Burgemeester en korpschef gaan in gesprek met Marie (8) over straatracers: “We zullen de overlast aanpakken” Yannick De Spiegeleir

08 september 2019

14u02 4 Lokeren In de Oud-Strijderslaan gingen buurtbewoners deze ochtend in gesprek met burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) en korpschef Dirk De Paepe over de lawaai- en verkeersoverlast in hun straat. Het gesprek was het resultaat van de affichecampagne tegen straatracers die de 8-jarige Marie Van Elslande deze zomer lanceerde. “We gaan aan de slag met de informatie die de burgers ons bezorgen”, aldus korpschef De Paepe.

‘Deze straat is geen racecircuit’. Die boodschap prijkt sinds enkele maanden op de ramen van verschillende huizen in de Lokerse centrumstraten. Het idee kwam van de 8-jarige Marie Van Elslande uit de Oud-Strijderslaan die samen met haar broertje Stan, mama Klaartje en papa Dries tientallen affiches buste omdat ze ’s nachts soms “niet kon slapen door de ronkende motoren van de straatracers”.

Zondagochtend kreeg de actie een verlengstuk, want Marie had burgemeester Filip Anthuenis en korpschef Dirk De Paepe uitgenodigd voor een gesprek over de problemen in haar buurt samen met de mensen die de affiche hadden uitgehangen. Beide heren gingen graag in op de invitatie.

Het meisje opperde het idee om een zebrapad aan te leggen in de Oud-Strijderslaan. “Dan hebben we een veilige plek om over te steken naar het speelplein. Naast de straatracers zorgen ook de pizzabezorgers met hun brommertjes voor overlast als ze over het voetpad rijden”, vertelt Marie. Ook andere buurtbewoners luchten hun hart over de overlast die ze ervaren: lawaaihinder van de ‘Poolbar’ in de Oud-Strijderslaan, parkeerovertredingen, het dealen van drugs of het veelvuldige sluikstorten onder meer aan de glasbollen ter hoogte van de parking aan de Knokkestraat.

Buurtinformatienetwerken

Burgemeester Anthuenis had woorden van lof in petto voor Marie. “Ik vind het schitterend dat je op een positieve manier actie onderneemt. We gaan samen met de korpschef bekijken hoe we de problemen, zoals het straatracen, kunnen aanpakken. Jouw idee over het zebrapad gaan we bespreken op de verkeerscel.” Korpschef De Paepe pikte in. “Ik vind dit een zeer belangrijk moment. Als politie hebben we nood aan informatie die de burgers ons bezorgen om hinder en overlast aan te pakken. Ik ben daarom ook een voorstander om buurtinformatienetwerken op te richten zodat we dit structureel kunnen aanpakken.”

De korpschef kondigde meteen ook een reeks maatregelen specifiek voor de buurt aan. “We gaan een team inzetten om de overlast in kaart te brengen en aan te pakken en gaan ook bekijken hoe we de wijkagent in deze problematiek kunnen inschakelen.”