Burgemeester Anthuenis: “Vragen op korte termijn duidelijkheid van bestuur Sporting Lokeren voor toekomst jeugd” Yannick De Spiegeleir

06 april 2020

16u28 4 Lokeren Lokers burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) dringt aan dat Sportingvoorzitter Louis de Vries zo snel mogelijk duidelijkheid schept over de toekomst van de club. “Het getalm zorgt voor veel onduidelijkheid bij de jeugdspelers en hun ouders”, klinkt het.

De stad maakte het eerder al duidelijk. Tussenkomen in het miljoenen-overname-verhaal van de club kan ze niet, maar ze wil wel haar verantwoordelijkheid nemen voor de jeugd.

“Daarom trek ik aan de alarmbel. Het getalm omtrent de overname van het hoofdbestuur zorgt voor onduidelijkheid. Speelt de jeugd verder in de elite-reeksen, speelt de jeugd interprovinciaal ? Gewestelijk ? Is er sowieso nog jeugdvoetbal op Sporting ? Voorlopig allemaal open vragen”, verduidelijkt de burgervader, die zelf al contacten legde met enkele instanties van de voetbalbond.

“De mensen van de bond willen graag mee zoeken naar constructieve oplossingen, maar dan moet er op korte termijn duidelijkheid komen van het hoofdbestuur”, stelt Anthuenis.

“Jeugd sowieso op Daknam volgend seizoen”

“Jeugdspelers en hun ouders moeten in de komende dagen immers een beslissing nemen of zij alsnog in Lokeren kunnen spelen, of op zoek moeten gaan naar andere ploegen. Ik doe dan ook een oproep aan de huidig voorzitter en eventuele overnemers in 1B om deze week duidelijkheid te geven. Als die duidelijkheid er niet komt, zal ik zelf met een oplossing komen, want de jeugd zal volgend seizoen op Daknam spelen”, besluit Anthuenis met een positieve noot. “Daar heb ik mij voor geëngageerd en daar gaan we voor.”