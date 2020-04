Burgemeester Anthuenis: “Te vroeg om te beslissen over Lokerse Feestweek” Yannick De Spiegeleir

03 april 2020

12u05 4 Lokeren Wat met de festivalzomer nu steeds meer evenementen worden afgelast door de coronacrisis? In Lokeren vindt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) het te vroeg voor een beslissing over de Lokerse Feesten en de Fonnefeesten. “Laat ons over een tweetal weken nog eens kijken hoe de situatie geëvolueerd is”, zegt de Lokerse burgervader.

De Lokerse Feesten gaven vorige week zelf al aan dat het nog te vroeg is voor een beslissing. Het stadsfestival begint pas in de tweede helft van juli met de opbouw. “Uiteraard kan ik mij voorstellen dat de festivals al vroeger duidelijkheid zullen willen, maar voorlopig is er nog voldoende tijd. Over 14 dagen kunnen we de toestand nog eens bekijken”, zegt Anthuenis. Eerder deze week besliste de stad wel al om alle evenementen tot en met het pinksterweekend niet toe te laten.