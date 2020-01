Burgemeester Anthuenis reageert op heisa over eID: “Niet de gegevens van mijn definitieve identiteitskaart” Yannick De Spiegeleir

15 januari 2020

13u43 5 Lokeren Burgemeester Filip Anthuenis ontving dinsdag uit handen van minister Pieter De Crem de eerste nieuwe eID. Hij reageert kort over Burgemeester Filip Anthuenis ontving dinsdag uit handen van minister Pieter De Crem de eerste nieuwe eID. Hij reageert kort over de berichten die vandaag de media haalden als zou hij zijn identiteit blootgeven aan de wereld.

“Ik kreeg dinsdag de vraag van tientallen journalisten om de nieuwe identiteitskaart te tonen, een niet onterechte vraag, gezien de nieuwswaarde die de lancering van de nieuwe eID heeft”, licht burgemeester Filip Anthuenis toe. “Nu is het wel vreemd om door de media de dag nadien aangewreven te worden mijn identiteit aan de wereld bloot te geven. De getoonde gegevens zijn uiteraard niet de gegevens van mijn definitieve eID. Wel klopt mijn geboortedatum, helaas. Die iedereen overigens op Wikipedia kan vinden”, knipoogt de Lokerse burgemeester. “De naam van mijn overleden meter is inderdaad Ivonne en iedereen kan mijn handtekening bekijken die ik ongeveer 10.000 keer per jaar op een openbaar document van de stad Lokeren zet.”