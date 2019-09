Burgemeester Anthuenis: “Paardenworsten zetten onze stad op de kaart” Yannick De Spiegeleir

28 september 2019

08u30 0 Lokeren Een fiere burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) overhandigde samen met schepen van Middenstand Claudine De Waele (Open Vld) bloemen aan Frank De Nul en Cindy Vermeulen van Vleeshal De Nul.

Bent u zelf fan van de Lokerse paardenworsten?

“Uiteraard. Ze staan bij ons thuis geregeld op het menu. Ik ben een grote fan. Al begrijp ik dat het eten van (paarden)vlees bij sommige mensen gevoelig ligt. Als kind groeide ik op in de Karlapperstraat en in de buurt waren toen twee slagers: Van De Velde en De Clercq. Mijn ouders waren trouwe klant bij Van De Velde, maar voor hun paardenworsten gingen ze speciaal bij De Clercq.”

Hoe fier bent u als burgemeester dat paardenworsten verkozen zijn tot Hét Streekproduct 2019?

“Ik ben ontzettend fier, ook op onze slagers die hun uiterste best gedaan hebben om dit mogelijk te maken. Ik ga straks een sms’je sturen naar onze partijvoorzitster Gwendolyn Rutten (en burgemeester van Aarschot, red.) om haar te feliciteren met de tweede plaats voor het Aarschots gebak. (lacht) Onze paardenworsten danken hun bekendheid voor een stuk aan de Lokerse Feesten, maar samen met het stadsfestival en Sporting Lokeren vormen ze een mooi uithangbord voor onze stad en dat zal er door deze verkiezing zeker niet op verminderen.

Heeft de stad zelf nog plannen om de Lokersen paardenworsten in de kijker te zetten?

“Sowieso trakteren we de Lokeraars in samenwerking met de slagers elk jaar op paardenworsten tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Markt. Nu we deze wedstrijd gewonnen hebben, heeft onze Dienst Toerisme al prille plannen om een speciaal evenement te organiseren om de Lokerse paardenworsten in de kijker te zetten.”