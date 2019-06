Burgemeester Anthuenis lanceert petitie voor confederalisme: “Geef de Vlaamse en Waalse kiezers wat ze willen” Yannick De Spiegeleir

02 juni 2019

10u48 4 Lokeren Naar aanleiding van de recente verkiezingsuitslagen pleit Filip Anthuenis, burgemeester van Lokeren, voor een confederale en democratische omwenteling in ons land. Hij wordt daarin gesteund door de Lokerse Open Vld-afdeling. “Het veiligheids-, migratie- en tewerkstellingsbeleid moeten worden overgeheveld naar de deelstaten”, zegt de Lokerse burgervader, die zijn voorstel kracht wil bij zetten met een online petitie.

Naast een overheveling van bevoegdheden van de federale staat naar Vlaanderen en Wallonië pleit de Lokerse burgervader ook voor een sanering in de politieke instellingen en voor meer slagkracht voor steden en gemeenten.

“Het moet duidelijk zijn dat in de huidige omstandigheden niet overgegaan kan worden tot de orde van de dag”, stelt Anthuenis. “De signalen van de kiezer zijn immers overduidelijk : De kiezer wil politici die regeren, politici die gaan voor een gezamenlijk project en elkaar geen stokken in de wielen steken. De Vlaamse kiezer wil een (centrum)-rechts beleid, de Franstalige kiezer wil een (centrum)-links beleid. Vanuit democratisch oogpunt is het nu de taak van de politici, de mensen die het volk vertegenwoordigen, om de kiezers zo veel mogelijk te geven wat ze willen. Er zijn heus geen duizend-en-één mogelijkheden meer om aan deze wens tegemoet te komen.”

De Lokerse liberalen halen verschillende argumenten aan. “De Vlaams nationalistische (separatistische) partijen, N-VA en Vlaams Belang, behaalden bij de recente verkiezingen samen bijna 45% . Vanuit democratisch oogpunt moet daar rekening mee gehouden worden. Naast deze eerder emotionele benadering past ook een rationele redenering. Franstalig België stemde immers overwegend links en versterkte op dit vlak zelfs de trend van de laatste jaren. Het Vlaams kiezerskorps stemde rechts. Op bijna alle belangrijke thema’s die het voorwerp uitmaakten van deze verkiezingen verschillen Vlamingen en Franstaligen fundamenteel van mening. Inzake arbeidsmarktbeleid, migratie-en asielbeleid, sociale zekerheid,… ligt in Franstalig België de nadruk op de sociale bescherming. In Vlaanderen focust men eerder op verantwoordelijkheid en arbeidsbereidheid. Laat ons dus in wederzijds respect en rationeel de materies waar wij fundamenteel over verschillen en waar we toch nooit tot eenduidige maatregelen kunnen komen, vanuit het federale niveau overhevelen naar de regio’s. In het belang van die regio’s en zijn inwoners. Geef de Vlaamse en Waalse kiezers wat zij willen.”

Anthuenis stelt dat het perfect mogelijk is om de federale bevoegdheden af te bakenen tot het monetair beleid, defensie en buitenlandse zaken. Hij benadrukt wel dat de splitsing van ons land niét het einddoel is. “Maar ook niet het huidig immobilisme en het verkrampt vastklampen aan voorbijgestreefde Belgische structuren.”

De volledige tekst en de petitie, die ook ondertekend werd door schepen Stefan Walgraeve en lokaal partijvoorzitter Frederic Wiels, zijn te vinden via deze link.