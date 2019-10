Brugstraat afgesloten voor doorgaand verkeer door werken Yannick De Spiegeleir

21 oktober 2019

13u22 0 Lokeren In voorbereiding op een totaalrenovatie van de Brugstraat starten de nutsmaatschappijen deze week met voorbereidende werken. De straat zal worden afgesloten voor doorgaand verkeer, plaatselijk verkeer blijft mogelijk.

Een studiebureau legt momenteel de laatste hand aan het ontwerp voor de herinrichting en totaalrenovatie van de Brugstraat. In afwachting daarvan starten de nutsmaatschappijen nu al met werken. In eerste fase worden, die 10 werkdagen in beslag zal nemen, worden wachtbuizen geplaatst in het Vredeshof. In een tweede wordt er gewerkt vanaf de Lepelstraat tot aan het Vredeshof. In een derde fase vanaf het Vredeshof tot het Zand. Ook die fasen zullen elk ongeveer 10 werkdagen in beslag nemen. De Brugstraat wordt tijdens deze eerste 3 fasen afgesloten voor doorgaand verkeer, enkel plaatselijk verkeer blijft mogelijk. In het deel van de Brugstraat waar de aannemer werkt, zullen op dat moment de parkeerstroken ontoegankelijk zijn. Er is afgesproken met de aannemer om te allen tijde de grote parking bereikbaar te houden voor plaatselijk verkeer.