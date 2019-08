Bruce (19) slachtoffer van zinloos geweld op slotdag Lokerse Feesten: “Klappen gekregen omdat vriend niet direct sigaret gaf” Yannick De Spiegeleir & Frank Eeckhout

13 augustus 2019

12u55 0 Lokeren Voor Bruce Willems (19) uit Dendermonde is de laatste avond van de Lokerse Feesten in mineur geëindigd. Samen met twee vrienden werd hij aangevallen door een groep van tien personen. De jongeman houdt er een oogkasfractuur aan over en binnenkort moet hij terug onder het mes om een plaatje van een kaakoperatie te laten verwijderen. “Hopelijk kunnen ze de daders snel vatten.”

Na een avondje stappen in Lokeren belandden Bruce en zijn vrienden Kenzo (19) en Diego (20) aan het paviljoen met de drie hazen op de Markt ter hoogte van de Durme. “We zaten rustig te praten, toen drie mannen ons benaderden. Eén van hen vroeg een sigaret aan ons. Na wat aandringen gaf mijn maat hem er één, maar de manier waarop stond één van hen blijkbaar niet aan waarop die agressief werd.”

Voor ze het wisten werden Bruce en zijn vrienden belaagd door tien mensen. “Ze hebben mij in de rug aangevallen. Ik kreeg een slag in het gezicht en toen ik op de grond lag heb ze ook nog een trap uitgedeeld.” Ook zijn vrienden deelden in de klappen en hielden er een gescheurde lip en een gezwollen oogkas aan over. Bruce is er echter het ergst aan toe. Hij onderging nog maar acht weken terug een ingrijpende operatie aan zijn kaken. “Ik heb de nacht op spoed doorgebracht. Door de klappen moet één van de plaatjes in mijn kaken nu wellicht terug verwijderd worden. Ik heb ook een breuk aan mijn oogkas.”

Na het voorval deden Bruce en zijn vrienden aangifte bij de politie. “Mijn vader heeft intussen ook een foto van me gedeeld op sociale media om een oproep te lanceren naar getuigen.” Op het moment van het incident waren er ook enkele omstaanders. “Alles ging heel snel. Enkele meisjes hebben meteen de hulp van agenten ingeroepen, maar de daders waren al gaan lopen.” Ondanks het feit dat hij slachtoffer werd van zinloos geweld laat Bruce zich niet afschrikken om in de toekomst opnieuw af te zakken naar de Lokerse Feesten. We hopen gewoon dat de daders gevat worden én gestraft worden.”

De politie van Lokeren bevestigt dat ze op de hoogte is van de feiten en het incident aan verder onderzoek zal onderwerpen. “Er waren op dat moment geen politiemedewerkers in de buurt. We zullen de camerabeelden maximaal inzetten om deze zaak te proberen oplossen", zegt commissaris Rudi De Clercq.