Bromfietsster gewond bij botsing met wagen op uitrit winkelcomplex Zelebaan Kristof Pieters

25 oktober 2019

10u04 0 Lokeren Op de Zelebaan in Lokeren kwam het vrijdagochtend omstreeks 9 uur tot een aanrijding tussen een bromfiets en een personenwagen. Het ongeval gebeurde op de uitrit van de parking van een winkelcomplex.

De bestuurder van de auto verliet de parking en merkte te laat de bromfietsster op. Die reed in de tegengestelde richting op het fietspad in de richting van Lokeren. Daardoor was de bestuurster van de wagen verrast en kwam het tot een aanrijding. De bromfietsster kwam zwaar ten val en raakte daarbij gewond. Ze werd naar het AZ Lokeren overgebracht. De scooter raakte zwaar beschadigd, de auto liep blikschade op.