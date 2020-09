Bromfietser pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding scholier Kristof Pieters

02 september 2020

Op 1 september werd een 12-jarige fietsster in de Bosaardestraat in Lokeren aangereden door een bromfietser. Het meisje was op weg naar school. Ze kwam ten val maar liep gelukkig enkel schaafwonden op. De bromfietser vluchtte weg. De politie vraag aan getuigen om zich te melden via pz.lokeren@police.belgium.eu