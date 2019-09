Bromfietser betrapt met drugs in onderbroek Kristof Pieters

06 september 2019

Een 18-jarige bromfietser gedroeg zich wel heel zenuwachtig toen agenten van de politie Lokeren hem donderdagavond omstreeks 20.30 uur controleerden in de Strijkersstraat. In zijn tas vonden ze een gebruikshoeveelheid cannabis en enkele attributen die wezen op druggebruik. Een bijkomende gebruikshoeveelheid had hij in zijn onderbroek verstopt.