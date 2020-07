Bromfiets in beslag genomen bij controle van boorddocumenten Kristof Pieters

29 juli 2020

In de nacht van maandag op dinsdag controleerde een patrouille van de politie Lokeren omstreeks 4.30 uur een bromfietser in de Martelarenlaan. De boorddocumenten kwamen niet overeen met de bromfiets van de bestuurder. Het voertuig werd daarom in beslag genomen. De 18-jarige bestuurder was ook in het bezit van een gebruikershoeveelheid speed en cannabis.