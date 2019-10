Broederschool wast auto Jens Dendoncker voor Rode Neuzen Dag Yannick De Spiegeleir

24 oktober 2019

17u17 1 Lokeren Om geld in te zamelen voor een rust- speelplek op hun school steken de leerlingen van de Broederschool in de Molenstraat de handen uit de mouwen. De bekende comedian Jens Dendoncker kwam hen donderdag een hart onder de riem steken en liet hen de auto van het ‘Rode Neuzen’-team wassen.

Auto’s boenen, maar ook snoep verkopen en houten doosjes maken voor papieren zakdoekjes om ze aan de man te brengen. “Onze leerlingen zetten zich hard in om een mooi bedrag in te zamelen voor de Rode Neuzen Dag”, zeggen directeurs Geert Latoir en Nadine De Visscher van de Broederschool. Hun inspanningen waren ook Jens Dendoncker niet ontgaan. Donderdagnamiddag kwam hij met een auto de speelplaats opgereden. De leerlingen waren in hun nopjes en gingen gretig op de foto met Jens die met veel plezier ook handtekeningen uitdeelde.