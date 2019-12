Brandweermannen ‘Fire for Life’ bouwen feestje Yannick De Spiegeleir

22 december 2019

13u06 0 Lokeren Aan de Lokerse brandweerkazerne verzamelden zondagochtend zo’n 700 brandweermannen en -vrouwen voor de zesde editie van Fire for Life: de goede doelen-actie van de Vlaamse brandweerlieden in het kader van Music for Life.

De Lokerse kazerne vormde het verzamelpunt voor verschillende korpsen. De dj’s van de Lokerse brandweer brachten hun aanwezige collega’s in de juiste stemming. Er werd ook even stil gestaan bij het heengaan van enkele brandweerlieden het afgelopen jaar tijdens een verbroederingsmoment. Later op de dag werd koers gezet naar Music for Life in Kortrijk.