Brandweer vist fietsen op uit Durme na Lokerse Feesten Kristof Pieters

06 september 2019

16u53 0 Lokeren Duikers van de brandweer hebben vijf fietsen opgevist uit de Durme. Dat gebeurde na een melding van een vrouw dat er fietsen in de rivier werden gegooid tijdens de voorbije editie van de Lokerse Feesten.

Kort na de Lokerse Kermisweek deelde een vrouw aan de politie mee dat er tijdens de feesten wellicht wel wat fietsen in de Durme gegooid zijn. Dat is helaas een jaarlijkse klassieker.Op 28 augustus dregden de duikers van Brandweerzone Oost al een eerste keer in de Durme. Dat leverde 5 fietsen op die rijp zijn voor de schroothoop, maar ook één fiets die nog niet zo lang in het water lag. Het gaat om een fiets van het merk SCOTT. Wie de tweewieler herkent, kan zich melden bij de politie. Op 4 september doken de duikers opnieuw het Durmewater in. Dit keer werd slechts één fiets bovengehaald maar die lag blijkbaar al een aantal edities van de Lokerse Feesten onder de wateroppervlakte.

Meer over Durme

Lokerse Feesten