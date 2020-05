Brandweer rukt uit voor barbecue in Krekelstraat Kristof Pieters

17 mei 2020

19u56 0 Lokeren Een gezin uit de Zelestraat in Lokeren keek vreemd op toen er zaterdagavond plots twee brandweerwagens en twee politiepatrouilles met loeiende sirene voor de deur stopten. De hulpdiensten waren uitgerukt voor een rookontwikkeling maar het bleek om een barbecue te gaan.

Het waren buren uit de aanpalende Krekelstraat die alarm hadden geslagen nadat ze een hevige rookontwikkeling opmerkten achter een woning in de Zelestraat. Omdat ze vreesden dat er een brand woedde belden ze het noodnummer. Niet veel later arriveerde brandweer en politie, maar al snel bleek het te gaan om een barbecue in de tuin van een woning in de Zelestraat, recht tegenover de ingang van de spoed van het AZ Lokeren. De nietsvermoedende bewoners schrokken toen er plots heel wat blauwe zwaailichten voor hun deur stopten. Nadat het misverstand was opgelost, konden de hulpdiensten terug vertrekken.