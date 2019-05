Brandweer moet 18-jarig meisje bevrijden uit schommel Kristof Pieters

24 mei 2019

17u13 1

Ook iets oudere tieners kunnen soms domme stunts doen met vervelende gevolgen. Het overkwam donderdag een 18-jarig meisje een speelpleintje in de Stanislas Cockstraat in Lokeren. Het meisje draaide zichzelf vast in een ‘autobandschommel’. Haar vrienden deden vergeefse pogingen om haar te bevrijden. De brandweer moest ter plaatse te komen met een hydraulische schaar om de onfortuinlijke tiener te bevrijden.

Ze is zeker niet de eerste die dit overkomt. Een 21-jarige vrouw uit Leuven moest twee weken terug ook al door de brandweer bevrijd worden uit een kinderschommel in de speeltuin Heldenland in Tienen.